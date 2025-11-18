முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஜனநாயகன் முதல் சிங்கிள் பாடல் பார்வைகளைக் கிண்டல் செய்ததா பராசக்தி படக்குழு?

விஜய்

vinoth

, செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (12:50 IST)
முழுநேர அரசியல்வாதியாகியுள்ள விஜய் தற்போது ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்த படத்தின் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இந்த படம்தான் தனது கடைசிப் படம் என அறிவித்துள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் மமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் முதல் பாடலான ‘தளபதி கச்சேரிப் பாடல் கடந்த வாரம் ரிலீஸானது. இந்த பாடல் இணையத்தில் நல்ல கவனம் பெற்று இதுவரை 5.3 கோடிப் பார்வைகளைப் பெற்றுள்ளது.

ஆனால் இந்த பார்வைகள் ஆர்கானிக்கானவை இல்லை என்றும் காசு கொடுத்து அதிகரிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. கடந்த வாரத்தில் பராசக்தி படத்தில் இடம்பெற்ற ‘அடி அலையே’ என்ற பாடலும் ரிலீஸாகி 1.3 கோடி பார்வைகளைக் கடந்துள்ளது. இந்நிலையில் அவர்கள் பாடல் சம்மந்தமான ப்ரோமோவில் ’1.3 ஆர்கானிக் பார்வைகள்’ என அடிக்குறிப்பிட்டிருப்பது ஜனநாயகன் பாடலை குத்திக் காட்டுவது போல உள்ளதாக சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

