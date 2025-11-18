முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மணிரத்னம் படத்துக்குத் திரைக்கதை எழுதும் பா ரஞ்சித்தின் ஆஸ்தான எழுத்தாளர்!

Advertiesment
மணிரத்னம்

vinoth

, செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (12:07 IST)
தமிழ் சினிமாவில் சமீபகாலமாகதான் திரைக்கதை எழுத்தாளர்களின் முக்கியத்துவம் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அந்த வரிசையில் இளம் திரைக்கதை எழுத்தாளராக கவனம் ஈர்த்து வருகிறார் தமிழ் ப்ரபா. பா ரஞ்சித்தின் சார்பட்டா பரம்பரை படம் மூலமாகக் கவனம் ஈர்த்த அவர் தொடர்ந்து ரஞ்சித் படங்களில் பணியாற்றி வருகிறார். விரைவில் அவர் இயக்குனராகவும் தனது முதல் படத்தை இயக்கவுள்ளார்.

இந்நிலையில் அவர் தான் மணிரத்னத்தின் அடுத்த படத்துக்கு திரைக்கதை எழுதவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இது சம்மந்தமான அவரது சமூக வலைதளப் பதிவில் ‘இயக்குனர் மணிரத்னம் அழைத்திருந்தார். அவருடைய படத்திற்கு திரைக்கதை வசனம் எழுதுவது குறித்து பேசியவர் பின்னர் மெதுவாக கதையை விவரிக்கத் துவங்கியபோது ‘ன்னாது மணிரத்னம் நமக்கு கதை சொல்றாரா’ என வாழ்வின் ஓர் மறக்க முடியாத தருணத்தில் நான் துய்த்துக் கொண்டிருப்பதாக எண்ணினேன். Moment that fuels me for whatever comes next.” என மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மணிரத்னம் அடுத்து விஜய் சேதுபதி மற்றும் ருக்மிணி வசந்த் ஆகியோர் நடிப்பில் ஒரு படத்தை இயக்கவுள்ள நிலையில் திரைக்கதை எழுத்துப் பணிகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வேலை நாளில் வீழ்ச்சியடைந்த துல்கர் சல்மானின் ‘காந்தா’ !

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos