முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

விஜய் சேதுபதியின் அடுத்த படத்தில் இணைந்த சாய் அப்யங்கர்!

அட்லி

vinoth

திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (09:57 IST)
ராஜா ராணி, தெறி, மெர்சல் மற்றும் பிகில் என தான் இயக்கிய அனைத்து படங்களையும் ஹிட்டாக கொடுத்த இயக்குனர் அட்லி, அதையடுத்து பாலிவுட்டுக்கு சென்று ஷாருக்கானை வைத்து ஜவான் என்ற படத்தை இயக்கினார். அந்த படம் 1100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

இதற்கிடையில் அவர் தன்னுடைய தயாரிப்பு நிறுவனமான ‘ ஏ ஃபார் ஆப்பிள்’ நிறுவனத்தின் மூலம் அடுத்தடுத்து படங்களைத் தயாரித்து வருகிறார். அந்த வரிசையில் விஜய் சேதுபதியை வைத்து ஒரு படத்தைத் தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தை இயக்குனர் பாலாஜி தரணிதரன் இயக்குகிறார். தற்போது அந்த படத்தின் ஷூட்டிங் சென்னையை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக லிஜோ மோல் ஜோஸ் நடித்துவருகிறார். இந்நிலையில் இந்த படத்துக்கு சாய் அப்யங்கர் இசையமைப்பதை உறுதி செய்துள்ளார். இந்த படத்தின் கதைக்களம் 90 களில் நடப்பது போல உருவாகி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

