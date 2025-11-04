முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முதல் டிக்கெட் ரோபோ ஷங்கருக்கு… கமல்ஹாசனின் ‘நாயகன்’ ரி ரிலீஸ்…!

நாயகன் ரீ ரிலீஸ்

vinoth

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (16:35 IST)
தமிழ் சினிமாவின் க்ளாசிக் படமாக ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் நாயகன் படம் நவம்பர் 6 ஆம் தேதி ரீரிலீஸ் செய்யப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தமிழ் சினிமாவில் நடிப்பில் பல அசாத்தியங்களை செய்தவர் கமல்ஹாசன். கடந்த 1987ம் ஆண்டில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்து வெளியான படம். இந்த படம் இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு 400வது படமும் கூட.. இந்த படத்தில் சரண்யா, ஜனகராஜ், கார்த்திகா, நாசர் என பலர் நடித்திருந்தனர்.

ஹாலிவுட்டின் காட்ஃபாதர் படத்தைத் தழுவி எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் அந்த காலத்தில் பெரிய வசூல் செய்திராத படமாக இருந்தாலும், அதன் பின்னர் ரசிகர்களால் இன்றளவும் தமிழ் சினிமாவின் கல்ட் க்ளாசிக் படமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. முக்கியமாக அதில் வரும் ‘நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா’ வசனம் இன்றளவும் பிரபலமாக இருக்கிறது.

இந்நிலையில் கமல்ஹாசனின் தீவிர ரசிகரான ரோபோ ஷங்கர் சமீபத்தில் மறைந்த நிலையில் இந்த படத்தின் ரி ரிலீஸின் போது அவரை நினைவுகூறும் வகையில் சென்னையில் உள்ள கமலா திரையரங்கம் முதல் டிக்கெட்டை அவருக்காக ஒதுக்குவதாக அறிவித்துள்ளது. அடுத்தடுத்த டிக்கெட்களை அவரது குடும்பத்தினருக்குக் கொடுக்கவுள்ளதாகவும் அறிவித்துள்ளது.

