ரீரிலீஸ் ஆகிறது கமல்ஹாசனின் ‘தேவர் மகன்’.. ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்..!

தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான படைப்புகளில் ஒன்றான, நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் சிவாஜி கணேசன் இணைந்து நடித்த புகழ்பெற்ற திரைப்படம் 'தேவர் மகன்' மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாக தயாராகி வருகிறது.
1992-ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி, வணிக ரீதியிலும், விமர்சன ரீதியிலும் பெரும் வெற்றியை பெற்றதுடன், தேசிய விருதுகளையும் வென்ற இத்திரைப்படம், நவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்களுடன் மெருகூட்டப்பட்டு, தற்போது மறுவெளியீடு செய்யப்படவுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பு, தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில், குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினர் இந்த படத்தைத் திரையில் காண வேண்டும் என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திரையுலகின் இந்த கிளாசிக் படைப்பை மீண்டும் கொண்டாடுவதற்கு ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.