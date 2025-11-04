முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜாய் கிரிசில்டா குழந்தையின் தந்தை தான்தான்.. மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒப்புதல்

Advertiesment
மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்

Mahendran

, செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (15:59 IST)
சமையல் கலைஞரும் நடிகருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக் காவல்துறைக்கு மாநில மகளிர் ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.
 
ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிசில்டா அளித்த புகாரை அடுத்து மகளிர் ஆணையம் விசாரணை மேற்கொண்டது. விசாரணையின்போது, ஜாய் கிரிசில்டாவை தான் இரண்டாவது திருமணம் செய்ததாகவும், சமீபத்தில் பிறந்த குழந்தையின் தந்தை தான்தான் என்றும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒப்புக்கொண்டார்.
 
ரங்கராஜ், திருமண மோசடியில் ஈடுபட்டதாக ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து, அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல்துறை ஆணையருக்கும், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்புப் பிரிவுக்கும் மகளிர் ஆணையம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது. 
 
மேலும், சட்ட நடவடிக்கை முடியும்வரை குழந்தையின் பராமரிப்புச் செலவையும் ரங்கராஜ் ஏற்க வேண்டும் என்றும் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அடிக்க சொன்னதே ப்ரவீன்தான்! கம்ரூதின் சண்டையில் ட்விஸ்ட்! லீக்கான வீடியோ! Biggboss Season 9!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos