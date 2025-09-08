மூத்தோனாக மம்மூட்டி… லோகா யூனிவர்ஸில் இணைந்த மெகா ஸ்டார்!

துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.
இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று அதன் பின்னர் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேரளா தாண்டி பேன் இந்தியா அளவில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது. படம் இரண்டாம் வார முடிவில் உலகளவில் 150 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்த வெற்றியை அடுத்து லோகாவின் அடுத்தடுத்த பாகங்கள் உருவாகவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் லோகா இரண்டாம் பாகத்தில் மம்மூட்டி இணைந்துள்ளார். அவர் ‘மூத்தோன்’ என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.