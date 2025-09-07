முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்த வாரத்தில் 150 கோடி ரூபாய்… மின்னல் வேகத்தில் செல்லும் ‘லோகா’ படத்தின் வசூல்!

கல்யாணி ப்ரியதர்ஷன்

vinoth

, ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (11:44 IST)
ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படத்தை துல்கர் சல்மான் தன்னுடைய ‘wayfrayers films’ நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரித்துள்ளார். இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று தற்போது 100க்கும் மேற்பட்ட திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் படம் 7 நாட்களில் உலகளவில் 100 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளது.

வார நாட்களில் கணிசமான வசூலை செய்து வரும் ‘லோகா’ 9 நாட்களில் 130 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூல் செய்துள்ளது. இந்த வார இறுதி நாட்களில் ஒட்டுமொத்தமாக 150 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூல் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக திரையரங்குகள் மூலமாக 200 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

