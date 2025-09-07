முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
லோகா படத்தில் நடிக்க வாய்ப்புக் கிடைத்தது இப்படிதான்… சாண்டி பகிர்ந்த தகவல்!

கல்யாணி ப்ரியதர்ஷன்

vinoth

, ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (16:31 IST)
ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படத்தை துல்கர் சல்மான் தன்னுடைய ‘wayfrayers films’ நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரித்துள்ளார். இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று தற்போது 100க்கும் மேற்பட்ட திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் படம் 9 நாட்களில் உலகளவில் 130 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளது.

இந்த படத்தில் சாண்டி ஒரு கொடூரமான வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். அவரது நடிப்புக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தனக்கு எப்படி ‘லோகா’ படத்தின் வாய்ப்புக் கிடைத்தது என்பது பற்றி பேசியுள்ளார். அதில் “லோகா படத்தின் இயக்குனர் லியோ படத்தில் என் நடிப்பைப் பார்த்துவிட்டுதான் எனக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்கினார். நான் லோகேஷ் கனகராஜின் படைப்பு” எனக் கூறியுள்ளார்.

