முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'லோகா' திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றி எதிரொலி.. அடுத்தடுத்து 7 பாகங்கள் உருவாகிறதா?

Advertiesment
லோகா

Siva

, செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (18:54 IST)
மலையாள திரைப்பட உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய 'லோகா' திரைப்படம், அதன் பிரம்மாண்டமான வெற்றியால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. சுமார் ₹30 கோடி செலவில் உருவான இந்தப் படம், உலகளவில் ₹250 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து, மலையாள சினிமா வரலாற்றில் ஒரு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
 
'லோகா' திரைப்படம் கேரளாவில் மட்டுமல்லாது, தமிழ்நாட்டிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. இங்கு ₹15 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ள இந்தப் படம், சில நேரடி தமிழ்ப் படங்களின் வசூலை மிஞ்சியுள்ளது. இதன்மூலம், நல்ல கதைக்களம் கொண்ட படங்கள் மொழி எல்லைகளை தாண்டி வெற்றி பெறும் என்பதை 'லோகா' மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது.
 
படத்தின் பிரம்மாண்டமான வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில், 'லோகா' திரைப்படத்தை தொடர்ந்து ஏழு பாகங்களாக எடுக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இது ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
'லோகா' திரைப்படத்தின் வெற்றியால் உற்சாகமடைந்த தயாரிப்பாளரும், நடிகருமான துல்கர் சல்மான், தான் நடிக்கும் திரைப்படங்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடுதலாக வளைகுடா நாடுகள் உரிமைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் இணைகிறதா சிவகார்த்திகேயன் - ஏ.ஆர். முருகதாஸ் கூட்டணி?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos