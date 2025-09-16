முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
லோகா படம் நஷ்டமடையும் என நினைத்தோம்… துல்கர் சல்மான் பகிர்ந்த தகவல்!

கல்யாணி ப்ரியதர்ஷன்

vinoth

, செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (16:43 IST)
துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான  ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று அதன் பின்னர் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேரளா தாண்டி பேன் இந்தியா அளவில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.  படம்  தற்போது 200 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த மைல்கல்லை 13 நாட்களில் லோகா எட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் மலையாள சினிமாவில் அதிகம் வசூலித்த நான்காவது படம் என்ற சாதனையை தற்போது பெற்றுள்ளது.

ஆனால் ரிலீஸுக்கு முன்பாக இந்த படம் பெரியளவில் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என நினைத்ததாக தயாரிப்பாளர் துல்கர் தெரிவித்துள்ளார். இது பற்றி பேசும்போது “ரிலீஸுக்கு முன்பாக லோகா படத்தின் அதிக பட்ஜெட் (30 கோடி) காரணமாக விநியோகஸ்தர்கள் வாங்கத் தயாராக இல்லை. ஆனால் இப்போது படத்தின் வெற்றி நினைத்துக் கூட பார்க்காத அளவுக்கு உள்ளது” எனப் பேசியுள்ளார்.

