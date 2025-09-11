முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வெற்றியால் தலைக்கனம் வந்துவிடக் கூடாது… லோகோ வெற்றிக்குப் பின் மகளுக்கு இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் அறிவுரை!

கல்யாணி ப்ரியதர்ஷன்

vinoth

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (09:29 IST)
துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான  ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று அதன் பின்னர் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேரளா தாண்டி பேன் இந்தியா அளவில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.  படம்  தற்போது 200 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த மைல்கல்லை 13 நாட்களில் லோகா எட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் மலையாள சினிமாவில் அதிகம் வசூலித்த நான்காவது படம் என்ற சாதனையை தற்போது பெற்றுள்ளது.

இந்த படத்தின் வெற்றியால் இன்று பேன் இந்தியா முழுவதும் அறியப்படும் நடிகையாக மாறியுள்ளார் கல்யாணி பிரியதர்ஷன். இந்நிலையில் தனது தந்தை இயக்குனர் பிரியதர்ஷன் தனக்கு அனுப்பிய அறிவுரை மெஸேஜை சமூகவலைதளத்தில் பகிர அது கவனம் பெற்றுள்ளது. அதில் “ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நினைவில் வைத்துக்கொள். வெற்றியால் எப்போதும் தலைக்கனம் வந்துவிடக் கூடாது. தோல்வியால் துவண்டுபோகவும் கூடாது.  என்னால் உனக்குத் தரமுடிந்த சிறந்த அறிவுரை இதுதான். லவ் யூ” எனஅதில் கூறியுள்ளார் பிரியதர்ஷன்.

