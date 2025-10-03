முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படத்தில் இணைந்த சத்யராஜ்!

கார்த்தி 29

vinoth

, வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (12:47 IST)
வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

இந்நிலையில் அவர் தனது அடுத்த படத்தில் கார்த்தியை இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படத்தின் கதைக்களம் 1960 களில் கடற்கரை மற்றும் கப்பல் பின்னணியில் நடப்பது போல உருவாக்கப்பட்டதால் முன்தயாரிப்பு பணிகள் நீண்ட நாட்களாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்துக்கு மார்ஷல் என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டு சில தினங்களுக்கு  முன்னர் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியானது.

தற்போது ராமேஸ்வரத்தில் முதல்கட்டப் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வடிவேலுவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. ஆனால் நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் என்பதால் அவர் நடிக்க மறுத்துவிட்டதாக சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில் இப்போது அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க சத்யராஜ் ஒப்பந்தமாகியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இன்று சத்யராஜின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘மார்ஷல்’ படக்குழு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளது.

