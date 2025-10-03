முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கிராபிக்ஸ் பணிகளில் மும்முரம் காட்டும் LIK.. தீபாவளி ரிலீஸ் பிடிவாதம்!

Advertiesment
லவ் டுடே

vinoth

, வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (12:34 IST)
அடுத்தடுத்து இரண்டு ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார் பிரதீப். தற்போது விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன.

LIK படம் கடந்த ஆண்டே ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும், தாமதமான ஷூட்டிங் காரணமாக ரிலீஸ் தாமதமானது. ஆனால் ட்யூட் திரைப்படம் மிகக் குறுகியகால படமாக உருவாகியுள்ளது. இந்நிலையில் இரண்டு படங்களின் தயாரிப்பாளர்களும் படத்தை தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.

ஆனால் LIK படத்தின் கதை எதிர்காலத்தில் நடப்பதால் அதில் வி எஃப் எக்ஸ் மற்றும் கிராஃபிக்ஸ் பணிகள் இன்னும் முடியவில்லை. ஆனாலும் தீபாவளி ரிலீஸை திட்டமிட்டு தற்போது பரபரப்பாக கிராஃபிக்ஸ் பணிகள் நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் ஒரே நாளில் ப்ரதீப்பின் இரண்டு படங்கள் ரிலீஸாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அடுத்த 1000 கோடி வசூல் தயார்!? சாமியாட்டம் போட வைத்த ரிஷப் ஷெட்டி! - காந்தாரா 2 திரைவிமர்சனம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos