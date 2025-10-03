கிராபிக்ஸ் பணிகளில் மும்முரம் காட்டும் LIK.. தீபாவளி ரிலீஸ் பிடிவாதம்!

அடுத்தடுத்து இரண்டு ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார் பிரதீப். தற்போது விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன.
LIK படம் கடந்த ஆண்டே ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும், தாமதமான ஷூட்டிங் காரணமாக ரிலீஸ் தாமதமானது. ஆனால் ட்யூட் திரைப்படம் மிகக் குறுகியகால படமாக உருவாகியுள்ளது. இந்நிலையில் இரண்டு படங்களின் தயாரிப்பாளர்களும் படத்தை தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர்.
ஆனால் LIK படத்தின் கதை எதிர்காலத்தில் நடப்பதால் அதில் வி எஃப் எக்ஸ் மற்றும் கிராஃபிக்ஸ் பணிகள் இன்னும் முடியவில்லை. ஆனாலும் தீபாவளி ரிலீஸை திட்டமிட்டு தற்போது பரபரப்பாக கிராஃபிக்ஸ் பணிகள் நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் ஒரே நாளில் ப்ரதீப்பின் இரண்டு படங்கள் ரிலீஸாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.