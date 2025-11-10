இது அது இல்ல… ஜனநாயகன் பாடலை டீகோட் செய்து பகவந்த் கேசரி ரீமேக் என உறுதி செய்த ரசிகர்கள்!

முழுநேர அரசியல்வாதியாகியுள்ள விஜய் தற்போது ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்த படத்தின் பின் தயாரிப்புப் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. இந்த படம் ரிலீஸானதும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் மமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கிய நிலையில் பெரும்பாலானக் காட்சிகள் சென்னை பனையூரில் உள்ள ஸ்டுடியோவில் படமாக்கப்பட்டது. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன்னர் இந்த படத்தில் இருந்து தளபதி கச்சேரி என்ற பாடல் ரிலீஸானது. வழக்கமான விஜய் ஸ்டைல் பாடலாக ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் கொண்ட ரகளையான பாடலாக வெளியாகியுள்ளது இந்த பாடல். ஏற்கனவே ஜனநாயகன் படம் பாலகிருஷ்ணா நடித்த பகவந்த் கேசரி படத்தின் ரீமேக் என சொல்லப்பட்டு வரும் நிலையில் தற்போது பாடலின் பல அம்சங்கள் பகவந்த் கேசரி படத்தை ஒத்திருப்பதாக டீகோட் செய்து இணையத்தில் ரசிகர்கள் உறுதி செய்துள்ளனர்.