முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அவர் என் எல்லாமும்: இந்த வெற்றிடம் வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கும்: கணவர் தர்மேந்திரா குறித்து ஹேமாமாலினி!

Advertiesment
தர்மேந்திரா

Mahendran

, வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (12:07 IST)
பாலிவுட் ஜாம்பவானும் நடிகருமான தர்மேந்திரா நவம்பர் 24 அன்று காலமானதை தொடர்ந்து, அவரது மனைவி ஹேமா மாலினி தனது X சமூக ஊடக பக்கத்தில் இன்று  உருக்கமான அஞ்சலியை செலுத்தினார். அவரது மறைவுக்கு பிறகு ஹேமா மாலினி வெளியிட்ட முதல் பதிவு இதுவாகும்.
 
"தரம் ஜி... அவர் எனக்கு அன்பான கணவர், பாசமிகு தந்தை, நண்பர், தத்துவஞானி, வழிகாட்டி, உண்மையில், அவர் எனக்கு எல்லாமே!" என்று ஹேமா மாலினி பதிவிட்டுள்ளார். அவரது மறைவால் ஏற்பட்ட வெற்றிடம் வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் என்றும், பல வருடங்கள் இணைந்திருந்த நினைவுகளை மட்டுமே இனி அசைபோட முடியும் என்றும் அவர் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.
 
மேலும், தர்மேந்திராவின் கலகலப்பான இயல்பு, அவரது பணிவு மற்றும் உலகளாவிய ஈர்ப்பு ஆகியவை அவரை தனித்துவமான அடையாளமாக நிலைநிறுத்தியது என்றும் ஹேமா மாலினி குறிப்பிட்டார். 
 
தர்மேந்திரா - ஹேமா மாலினி இருவரும் 1980-ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்டனர். அவரது இறுதி சடங்குகளில் அமிதாப் பச்சன், ஷாருக் கான் உள்ளிட்ட பல பாலிவுட் பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியா… இல்லை கான்செர்ட்டா?.. குழம்பும் ரசிகர்கள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos