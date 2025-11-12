நடிகர் தர்மேந்திரா மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ்.. வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி..!

பழம்பெரும் பாலிவுட் நடிகர் தர்மேந்திரா மூச்சுத் திணறல் காரணமாக அக்டோபர் 31 அன்று மும்பையில் உள்ள ப்ரீச் கேண்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று காலை டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார். அவரது உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும், சிகிச்சையை இனிமேல் வீட்டிலிருந்தே தொடர குடும்பத்தினர் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் மருத்துவர் பிரதீத் சம் தானி உறுதிப்படுத்தினார்.
சிகிச்சை நடந்து கொண்டிருந்தபோது, சில ஊடகங்கள் தர்மேந்திராவின் உடல்நிலை குறித்து தவறான வதந்திகளை பரப்பின. இதற்கு அவரது மகள் ஈஷா தியோல் மற்றும் மனைவி ஹேம மாலினி ஆகியோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
ஈஷா தியோல் தனது அறிக்கையில், "என் தந்தை நிலையாகவும், குணமாகியும் வருகிறார்" என்று கூறி, தவறான செய்திகளைப் பரப்ப வேண்டாம் என்றும் குடும்பத்தின் தனிமைக்கு மதிப்பளிக்குமாறும் கேட்டுக்கொண்டார்.
ஹேமமாலினியும், பொறுப்பற்ற முறையில் பொய் செய்திகளை வெளியிட்ட ஊடகங்களின் செயலை கண்டித்தார். தர்மேந்திரா தற்போது வீட்டிற்குத் திரும்பி, ஓய்வெடுத்து வருவதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த தகவல் மூலம் தர்மேந்திரா குறித்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தாகிவிட்டது.