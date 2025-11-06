முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரீனாவை காப்பாற்றினாரா தந்தை விஜய்? 'ஹார்ட் பீட் - 2' இணையத்தொடர் இன்றுடன் நிறைவு..!

Advertiesment
'ஹார்ட் பீட் 2'

Mahendran

, வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (14:32 IST)
தமிழில் பெரும் வரவேற்பு பெற்ற 'ஹார்ட் பீட் - 2' இணையத் தொடர், தனது 100-வது எபிசோடில் பரபரப்பான திருப்பத்துடன் இன்று  நிறைவடைந்தது.
 
இந்த தொடரில், தாயான ரதியால் குழந்தை பருவத்தில் காப்பகத்தில் விடப்பட்ட மகள் ரீனாவுக்கு விபத்து ஏற்பட்டு, அவசர அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. அப்போது, வழக்கு காரணமாக மருத்துவராக பணியாற்ற முடியாத நிலையில் இருந்த அவரது தந்தையான விஜய் ரீனாதான் தனது மகள் என்ற உண்மையை அறிந்தார்.
 
விஜய் சட்ட சிக்கல்கள் மற்றும் மருத்துவ பணி மீதான தடையையும் மீறி, ரீனாவுக்கு வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து உயிரை காப்பாற்றினார். ரீனா சுயநினைவு திரும்பி முதல்முறையாக விஜய்யை 'அப்பா' என்று அழைக்கிறார். இறுதியில், சட்டத்தை மீறிய குற்றத்திற்காக காவல்துறையினர் விஜய்யை கைது செய்வதோடு 'ஹார்ட் பீட் - 2' தொடர் நிறைவு பெறுகிறது.
 
இந்த தொடரின் அடுத்த பாகம் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஊதித் தள்ள நான் மண் அல்ல.. மலை..! கவனம் ஈர்த்த காந்தா பட ட்ரெய்லர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos