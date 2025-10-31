முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த ‘டாக்ஸிக்’ படக்குழு!

யாஷ்

vinoth

, வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (15:39 IST)
யாஷ் நடிப்பில் கே ஜி எஃப் 2 ரிலிஸாகி மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்த நிலையிலும் அவரின் அடுத்த படம் இன்னும் ரிலீஸாகவில்லை. அவர் இப்போது கீது மோகன்தாஸ் இயக்கும் ‘டாக்ஸிக்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். கேவிஎன் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு  கடந்த ஆண்டு பெங்களூருவில் தொடங்கியது. ஆனால் இன்னும் முடியவில்லை.

இந்த படத்தில் யாஷின் சகோதரி வேடத்தில் நயன்தாரா நடித்து வருகிறார். யாஷின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ ஒன்று வெளியானது. அதில் யாஷ் கே ஜி எஃப் கெட்டப்பிலேயே பார் ஒன்றுக்குள் நடந்து செல்வது போலவும், பெண்களின் கவர்ச்சி நடனம் இடம்பெறுவது போலவும் உருவாக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த படம் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால் சிலக் காட்சிகளில் திருப்தி ஏற்படாததால் மீண்டும் அந்தக் காட்சிகளை படமாக்க யாஷ் விரும்புவதாகவும் அதனால் அறிவித்தத் தேதியில் ‘டாக்ஸிக்’ படம் ரிலீஸாகாது என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இப்போது தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்த தேதியில் படம் ரிலீஸாகும் என உறுதிபடுத்தியுள்ளது.

அடுத்த கட்டுரையில்

எனக்கும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கும் ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது… ஜாய் கிரிசில்டா அறிவிப்பு!

