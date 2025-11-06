முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஊதித் தள்ள நான் மண் அல்ல.. மலை..! கவனம் ஈர்த்த காந்தா பட ட்ரெய்லர்!

Advertiesment
Kaantha

Prasanth K

, வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (13:36 IST)

துல்கர் சல்மான் நடித்து விரைவில் வெளியாகவுள்ள காந்தா படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியாகி கவனத்தையும், ஆர்வத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

 

செல்வமணி செல்வராஜ் எழுதி இயக்கியுள்ள படம் ‘காந்தா’. இந்த படத்தில் துல்கர் சல்மான், ராணா டகுபதி, சமுத்திரக்கனி, பாக்கியஸ்ரீ போஸ் என பலர் நடித்துள்ளனர், ஜானு சந்தர் இசையமைத்துள்ளார்.

 

முழுக்க முழுக்க 1950களில் நடப்பது போல அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த கதையில் துல்கர் சல்மான், நடிப்பு சக்ரவர்த்தி டி கே மகாதேவன் என்ற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். ஒரு பெரிய ஸ்டார் நடிகருக்கும், அவரை வளர்த்துவிட்ட இயக்குனருக்கும் இடையே நடக்கும் மோதலாக உருவாகியுள்ளது இந்த படம்.

 

முழுவதும் 1950, 60களை நினைவூட்டும் விதமான அரங்க அமைப்புகள், கார்கள், சினிமா படப்பிடிப்பு தளம் என கண்முன்னே ஒரு பெரிய நாஸ்டால்ஜியாவை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது படத்தின் ட்ரெய்லர். அனைவரது நடிப்பும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக உள்ளது.

 

சமீபமாக துல்கர் சல்மானின் படத்தேர்வுகள் எதுவும் சோடை போகாத நிலையில் இந்த காந்தாவும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த படம் நவம்பர் 14ல் வெளியாகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

12 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கம்பேக் கொடுக்கும் ரோஜா! சிறப்பு வீடியோவை வெளியிட்ட படக்குழு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos