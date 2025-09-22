மீண்டும் நெட்பிளிக்ஸில் ‘குட் பேட் அக்லி’… இளையராஜா பாடல்கள் நீக்கம்!

ஏப்ரல் மாதம் வெளியான அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் சகலகலா வல்லவன் படத்தில் வரும் ‘இளமை இதோ இதோ’ என்ற பாடலை அஜித்தின் சண்டை காட்சி ஒன்றில் பயன்படுத்தி இருந்தனர். அதுபோல அர்ஜூன் தாஸ் எண்ட்ரிக்கு ‘ஒத்த ரூபா தாரேன்’ என்ற பழைய பாடலை பயன்படுத்தி இருந்தனர். இந்த பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் இளையராஜா. இளையராஜா பாடல்களின் உரிமம் இசை நிறுவனங்களிடம் உள்ளதா அல்லது இளையராஜாவிடம் உள்ளதா என்பது குறித்த என்ற குழப்பத்துக்கு இன்னும் இறுதியான முடிவு கிடைக்கவில்லை.
ஆனால் தன்னிடம் அதற்கான அனுமதி வாங்கவில்லை என அவர் நீதிமன்றத்தில் தயாரிப்பாளர் மேல் வழக்குத் தொடுத்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் படத்தில் இருக்கும் இளையராஜா பாடல்களைப் பயன்படுத்த இடைக்காலத் தடைவிதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து சில தினங்களுக்கு முன்னால் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் அதிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ‘குட் பேட் அக்லி’ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இளையராஜா பாடல்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷ் உருவாக்கிய பின்னணி இசை தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது.