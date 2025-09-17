முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
10 நாள் தள்ளிதான் நமக்கு ‘தல’ தீபாவளி… அஜித்தின் அட்டகாசம் ரி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

Vijay

vinoth

புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (10:05 IST)
சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

சமீபத்தில் ஆளவந்தான், வேட்டையாடு விளையாடு, புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன், அஜித்தின் வாலி  ஆகிய திரைப்படங்கள் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றன. இவற்றில் உச்சமாக விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரி ரிலீஸில் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்தது.

இந்நிலையில் தற்போது அஜித்தின் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் ஒன்றான ‘அட்டகாசம்’ படத்தின் ரி ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி இந்த படம் ரி ரிலீஸாகவுள்ளது. இதுபற்றி இயக்குனர் சரண் பதிவில் “தீபாவளிக்கு 10 நாள் தள்ளிதான் நமக்கு தல தீபாவளி. பட்டாசுகளை இருப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்கள்’ எனக் கூறியுள்ளார்.

