முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எம் ஆர் ராதாவின் மனைவியும் ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா காலமானார்!

Advertiesment
எம் ஆர் ராதா

vinoth

, திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (08:07 IST)
மறைந்த நடிகர் எம் ஆர் ராதாவின் துணைவியார்களில் ஒருவரும், மூத்த நடிகை ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நேற்றிரவு காலமாகியுள்ளார். அவருக்கு வயது 86.

அவரின் இறுதி சடங்கு போயஸ் கார்டனில் உள்ள வீட்டில் இன்று நடக்கவுள்ளன. அவரது உடல் இன்று மாலை பெசண்ட் நகர் மின் மயானத்தில் நடக்கவுள்ளது.

எம் ஆர் ராதாவுக்கு மொத்தம் ஐந்து மனைவிகள்.  கீதா கடைசி மனைவியாவார். கீதா இலங்கையைச் சேர்ந்தவர். கீதா- எம் ஆர் ராதா தம்பதியினருக்குப் பிறந்தவர்கள்தான் முன்னணி நடிகைகளான ராதிகாவும் நிரோஷாவும். கீதாவுக்கு ராஜு மற்றும் மோகன் என்ற மகன்களும் உள்ளனர்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உங்களை பெருமைப்படுத்துவேன் அப்பா.. ரோபோ சங்கர் மகளின் உருக்கமான பதிவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos