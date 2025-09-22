எம் ஆர் ராதாவின் மனைவியும் ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா காலமானார்!

மறைந்த நடிகர் எம் ஆர் ராதாவின் துணைவியார்களில் ஒருவரும், மூத்த நடிகை ராதிகாவின் தாயாருமான கீதா உடல்நலக் குறைவு காரணமாக நேற்றிரவு காலமாகியுள்ளார். அவருக்கு வயது 86.
அவரின் இறுதி சடங்கு போயஸ் கார்டனில் உள்ள வீட்டில் இன்று நடக்கவுள்ளன. அவரது உடல் இன்று மாலை பெசண்ட் நகர் மின் மயானத்தில் நடக்கவுள்ளது.
எம் ஆர் ராதாவுக்கு மொத்தம் ஐந்து மனைவிகள். கீதா கடைசி மனைவியாவார். கீதா இலங்கையைச் சேர்ந்தவர். கீதா- எம் ஆர் ராதா தம்பதியினருக்குப் பிறந்தவர்கள்தான் முன்னணி நடிகைகளான ராதிகாவும் நிரோஷாவும். கீதாவுக்கு ராஜு மற்றும் மோகன் என்ற மகன்களும் உள்ளனர்.