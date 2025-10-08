போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த ‘ட்யூட்’!

லவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இதில் LIK படம் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில் ட்யூட் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.
ட்யூட் படம் திட்டமிட்டபடி படப்பிடிப்பை நடத்தி ரிலீஸ் வேலைகளை செய்துகொண்டிருக்கின்றனர். இந்த படத்தில் ப்ரதீப்புடன் மமிதா பைஜு, சரத்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
இந்த படத்தின் பாடல்கள் ரிலீஸாகி ஹிட்டாகியுள்ள நிலையில் படத்துக்கு நல்ல எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. தமிழகத்தில் ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் ‘ட்யூட்’ படத்தை தமிழகத்தில் விநியோகிக்க உள்ளது. அடுத்தடுத்து இந்த படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் டிரைலர் ரிலீஸ் குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. நாளை இந்த படத்தின் டிரைலர் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.