முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த ‘ட்யூட்’!

Advertiesment
லவ் டுடே

vinoth

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:55 IST)
லவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இதில் LIK படம் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில் ட்யூட் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

ட்யூட் படம் திட்டமிட்டபடி படப்பிடிப்பை நடத்தி ரிலீஸ் வேலைகளை செய்துகொண்டிருக்கின்றனர். இந்த படத்தில் ப்ரதீப்புடன் மமிதா பைஜு, சரத்குமார் உள்ளிட்டவர்கள் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தின் பாடல்கள் ரிலீஸாகி ஹிட்டாகியுள்ள நிலையில் படத்துக்கு நல்ல எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. தமிழகத்தில் ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் ‘ட்யூட்’ படத்தை தமிழகத்தில் விநியோகிக்க உள்ளது. அடுத்தடுத்து இந்த படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் டிரைலர் ரிலீஸ் குறித்த அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. நாளை இந்த படத்தின் டிரைலர் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இயக்குனர் லெனின் பாரதி& யோகி பாபு நடிக்கும் படத்துக்கு வித்தியாசமானத் தலைப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos