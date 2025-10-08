முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இயக்குனர் லெனின் பாரதி& யோகி பாபு நடிக்கும் படத்துக்கு வித்தியாசமானத் தலைப்பு!

Advertiesment
லெனின் பாரதி

vinoth

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (10:49 IST)
தமிழின் மிகச்சிறந்த அரசியல் படங்களில் ஒன்றாக வெளியானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை. அந்த படத்தை 6 வருடங்கள் உருவாக்கினார். அதன் இயக்குனர் லெனின் பாரதி. அந்த படத்தின் வெற்றிக்குப் பின்னர் அவர் இயக்குனர் பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனத்துக்காக ஒரு படத்தை இயக்க ஒப்பந்தமானார்.

ஆனால் அறிவிப்பு வெளியாகி பல ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்னமும் அந்த திரைப்படம் தொடங்கப்படவில்லை. படப்பிடிப்புக்காக திருவண்ணாமலை சென்ற இயக்குனர் லெனின் பாரதி, அங்கு நடந்த மக்கள் போராட்டங்களில் கலந்துகொண்டார். இதனால் படப்பிடிப்பு தொடங்குவது தாமதம் ஆனது.

இந்நிலையில் இப்போது அவர் நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் அறிமுகமாகியுள்ளார். தன்னுடைய இணை இயக்குனர் ராஜ்மோகன் என்பவர் இயக்குனர் இயக்கும் புதிய படத்தில் நான்கு தயாரிப்பாளர்களில் ஒருவராகவும், ஒரு முக்கியமான வில்லன் வேடத்தில் நடித்தும் வருகிறார்.  இந்த படத்தில் சார்லி, காளி வெங்கட் மற்றும் யோகி பாபு ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த படத்துக்கு ‘அர்ச்சுனன் பேரு பத்து’ என்ற வித்தியாசமானத் தலைப்பை வைத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தீபிகா படுகோனுடன் நான் சண்டை போட்டேனா?... பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos