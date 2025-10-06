முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஒரு வழியாக பிரச்சனை முடிந்தது.. பிரதீப் ரங்கநாதனின் ஒரு படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைப்பு!

Advertiesment
பிரதீப் ரங்கநாதன்

Siva

, திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (18:35 IST)
நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில், இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கியுள்ள 'எல்ஐகே' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
 
நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன் மற்றும் க்ருத்தி ஷெட்டி நடித்துள்ள 'எல்ஐகே' திரைப்படம் முதலில் அக்டோபர் 17 அன்று வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
 
அதே தேதியில் மற்றொரு திரைப்படமான 'டூட்' வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டதால், தீபாவளி வெளியீட்டில் எந்த படம் திரைக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இரண்டு படங்களும் வெவ்வேறு தயாரிப்பு நிறுவனங்களை சேர்ந்தவை என்பதால் போட்டி நிலவியது.
 
தற்போது, 'டூட்' திரைப்படம் அக்டோபர் 17 அன்று வெளியாவது உறுதியாகிவிட்டதால், 'எல்ஐகே' படத்தின் வெளியீடு தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதன் காரணமாக, 'எல்ஐகே' திரைப்படம் இனி நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் மாதத்தில் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதல் நாளே வெளியேறுகிறாரா வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகர்? பொருத்தமில்லாதவர் என வாக்குகள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos