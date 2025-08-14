முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
’கூலி’ படம் எப்படி இருக்கிறது? ரஜினி ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்த விமர்சனங்கள் இதோ:

கூலி

Siva

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (08:25 IST)
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'கூலி' திரைப்படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது. ரஜினியின் அறிமுக காட்சியும், நாகார்ஜுனாவின் அறிமுக காட்சியும் மிகவும் ஸ்டைலாக அமைக்கப்பட்டிருந்ததாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
நடிகர் சௌபினின் கதாபாத்திர வடிவமைப்பு மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது என்றும், அவரது காட்சிகள் படத்திற்கு நல்ல வலு சேர்த்ததாகவும் விமர்சகர்கள் கூறியுள்ளனர்.
 
லோகேஷின் முந்தைய படங்களை ஒப்பிடுகையில், 'கூலி' படத்தில் குறைவான உச்சக்கட்ட சண்டை மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், படத்தின் திரைக்கதை சுவாரஸ்யமாகவும், பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் வகையிலும் அமைந்திருந்தது.
 
முதல் பாதியின் உச்சகட்டமாக, இடைவேளைக்கு முன்பு வரும் திருப்பம் சிறப்பாக இருந்ததாகவும், அதுவே முதல் பாதியின் முக்கிய அம்சம் என்றும் ரசிகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
அனிருத்தின் இசை படத்திற்கு பக்கபலமாக இருந்து, காட்சிகளின் உணர்வுகளை மேலும் மேம்படுத்தியதாகவும் பாராட்டுகள் குவிந்துள்ளன.
 
படத்தின் இரண்டாம் பாதி சுவாரஸ்யமாக அமைந்திருந்தாலும், அதில் சில குறைகளும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன.  ரஜினியின் இளமை தோற்றம், அவரது கம்பீரமான நடிப்பு ஆகியவை ரசிக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தன.
 
நாகார்ஜுனாவின் ஸ்டைலிஷான நடிப்பு பாராட்டப்பட்டாலும், அவரது கதாபாத்திரம் சரியாக வடிவமைக்கப்படவில்லை என்று விமர்சகர்கள் கூறியுள்ளனர். ஸ்ருதிஹாசன் மற்றும் ரச்சிதா ஆகியோரின் நடிப்பும் நன்றாக இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இரண்டாம் பாதியில் கதை பல இடங்களில் தொய்வடைவதாகவும், திரைக்கதை தெளிவாக இல்லாமல் இருப்பதாகவும் சில விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இருப்பினும், சண்டை காட்சிகள் சிறப்பாக இருந்ததாகவும், சில திடீர் கேமியோக்கள் வலுவில்லாதவையாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. மொத்தத்தில், இப்படம் ஒரு சராசரி திரைப்பட அனுபவத்தை அளிப்பதாகவே பலரும் கருதுகின்றனர்.
 
