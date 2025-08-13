முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஹெல்மெட் அணிந்து சென்ற பெண்களுக்கு ‘கூலி’ படத்தின் 4 டிக்கெட்டுக்கள்.. இன்ப அதிர்ச்சி..!

Advertiesment
தஞ்சாவூர்

Mahendran

, புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (15:27 IST)
தஞ்சாவூரில் உள்ள ஒரு தொண்டு நிறுவனம், ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்களுக்கு, ரஜினிகாந்தின் புதிய திரைப்படமான 'கூலி'யின் டிக்கெட்டுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளது.
 
சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன், தஞ்சாவூரில் இயங்கும் ஒரு தொண்டு நிறுவனம், ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிக்கும் பெண்களை தேர்ந்தெடுத்து, அவர்களுக்கு 'கூலி' திரைப்படத்திற்கான இலவச டிக்கெட்டுகளை வழங்கியுள்ளது.
 
இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, 20 பெண்களுக்கு இந்த இலவச டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இதில் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தலா 4 டிக்கெட்டுகள் வீதம், மொத்தம் 80 டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட்டன. இதன் மூலம், அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து படத்தை ரசிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது.
 
இந்த நூதனமான முயற்சி, ஹெல்மெட் அணிவதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது. சாலை விபத்துக்களில் தலைக்காயங்கள் ஏற்படுவதை தடுப்பதில் ஹெல்மெட் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இலவச டிக்கெட்டுகளை வழங்குவதன் மூலம், மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றுவதை ஊக்குவிப்பதே இந்த தொண்டு நிறுவனத்தின் நோக்கம்.
 
இந்த முயற்சி, ரஜினிகாந்த் ரசிகர்களிடமும், சமூக ஆர்வலர்களிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அலங்காரப் புடவையில் ஹோம்லி லுக்கில் ஜொலிக்கும் ஜான்வி கபூர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos