சூப்பர் ஸ்டாரை சந்தித்த அதிதி ஷங்கர்… இதுதான் காரணமா?

இதையடுத்து இப்போது இயக்குனர் ஷங்கரின் மகளான அதிதி ரஜினிகாந்துடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் “15 years of சிவாஜி என்றும் with the boss” என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.