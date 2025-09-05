முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஏ.ஆர். முருகதாஸின் கம்பேக்: சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராசி' - ட்விட்டர் விமர்சனம்!

Advertiesment
மதராசி

Mahendran

, வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (12:07 IST)
ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ருக்மணி வசந்த், பிஜு மேனன், வித்யுத் ஜம்வால் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள 'மதராசி' திரைப்படம் இன்று வெளியாகியுள்ளது. இந்த படம் குறித்து வெளியாகியுள்ள ட்விட்டர் விமர்சனங்களை பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.
 
படத்தின் முதல் பாதியும், இடைவேளைக் காட்சியும் 'வெறித்தனமாக' இருப்பதாகவும், ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் படமாக இது ரசிகர்களுக்கு ஒரு நல்ல விருந்து என்றும் பல ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். படத்தின் இடைவேளைக் காட்சி மற்றும் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகளை யாரும் தவறவிடக் கூடாது என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
 
ரசிகர்கள் சிவகார்த்திகேயனின் நடிப்பை பெரிதும் பாராட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக, ஆக்‌ஷன் காட்சிகளில் அவரது நடிப்பு ஈர்க்கக்கூடியதாக உள்ளது.
 
முதல் பாதி சற்று மெதுவாக தொடங்கினாலும், இரண்டாம் பாதியில் படத்தின் திரைக்கதை வேகம் எடுப்பதாகவும், அது ரசிகர்களை இருக்கை நுனியில் அமர வைப்பதாகவும் சிலர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
 
சில ரசிகர்கள், ஏ.ஆர். முருகதாஸ் மீண்டும் ஒரு நல்ல கருவுடன் வந்திருந்தாலும், இரண்டாம் பாதியின் திரைக்கதை எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை என்று கூறியுள்ளனர். 
 
மொத்தத்தில், 'மதராசி' திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றிருந்தாலும், சிவகார்த்திகேயனின் புதிய பரிமாணத்திற்கும், ஏ.ஆர். முருகதாஸின் கம்பேக்கிற்கும் ஒரு நல்ல தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது என்றே கூறலாம்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

‘லப்பர் பந்து’ படத்துக்குப் பிறகு 100 கதைகளை வேண்டாம் என்றேன் – தினேஷ் சொல்லும் காரணம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos