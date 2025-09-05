முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
‘லப்பர் பந்து’ படத்துக்குப் பிறகு 100 கதைகளை வேண்டாம் என்றேன் – தினேஷ் சொல்லும் காரணம்!

Attakkathi dinesh

vinoth

வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (11:39 IST)
அட்டக்கத்தி படம் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானவர் நடிகர் தினேஷ். அதன் பின் குக்கூ, விசாரணை, கபாலி மற்றும் பல்லு படாம பாத்துக்க உள்ளிட்ட சில திரைப்படங்களில் நடித்தார். ஆனாலும் அட்டகத்தி மற்றும் விசாரணை அளவுக்கு எந்த படமும் வெற்றிபெறவில்லை.

இதற்கிடையில் அவருக்குப் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு திருப்புமுனையாக அமைந்தது ‘லப்பர் பந்து’ திரைப்படம். அந்த படத்தில் அவர் நடித்த கெத்து பாத்திரத்துக்குக் கிடைத்த வரவேற்பால் அட்டகத்தி தினேஷ் என்ற அவரது திரைப்பெயரே ‘கெத்து’ தினேஷ் என மாறியது.

தற்போது அவர் தண்ட காரண்யம் படத்தில் நடித்துள்ளார். அந்த படம் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. இது சம்மந்தமான ப்ரமோஷனுக்காக அவர் அளித்த நேர்காணல் ஒன்றில் “லப்பர் பந்து படத்துக்குப் பிறகு 100 கதைகளாவது கேட்டிருப்பேன். ஆனால் எதுவுமே அமையவில்லை. எனக்கு வேண்டாம் என்றால் அதை சிரித்துக் கொண்டே சொல்லிவிடுவேன். என் விருப்பத்தை இயக்குனர்களிடம் நான் முன்னரே தெளிவாக சொல்லிவிடுவேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

 

