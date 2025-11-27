மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 ஏலம் எப்போது? தீப்தி ஷர்மா, ரேணுகா சிங், சோஃபி டிவைனுக்கு பெரும் கிராக்கி..!

டாடா மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 ஏலம் நவம்பர் 27 அன்று புதுடெல்லியில் நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 73 இடங்களுக்கு 277 வீராங்கனைகள் இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால், இந்த ஏலம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இறுதிப் பட்டியலில் 194 இந்திய வீராங்கனைகள் , 50 இடங்களுக்காக போட்டியிடுகின்றனர். வெளிநாட்டு வீராங்கனைகள் 23 இடங்களுக்காக போட்டியிடுகின்றனர்.
உச்சபட்ச அடிப்படை விலையாக ரூ.50 லட்சம் பிரிவில் 19 வீராங்கனைகளும், ரூ.40 லட்சம் பிரிவில் 11 வீராங்கனைகளும் உள்ளனர். தீப்தி ஷர்மா, ரேணுகா சிங், சோஃபி டிவைன் உள்ளிட்ட 8 உலக தர நட்சத்திரங்களுடன் ஏலம் தொடங்குகிறது.
WPL இளம் இந்திய வீராங்கனைகளுக்கு உலக நட்சத்திரங்களுடன் பயிற்சி பெறவும், நிதி பாதுகாப்பு பெறவும், திறன் கூர்மைப்படுத்தவும் ஒரு மாற்றத்திற்கான தளமாக மாறியுள்ளது. இந்த ஏலம், மகளிர் கிரிக்கெட் உலகின் அடுத்த பாய்ச்சலை குறிக்கிறது.