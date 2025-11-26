முற்றிலும் சரணடைந்துவிட்டார்கள்.. இது நடந்திருக்க கூடாது: கும்ப்ளே கண்டனம்..!

தென்னாப்பிரிக்காவிடம் டெஸ்ட் தொடரை 0-2 என இழந்த இந்திய அணியின் செயல்பாடு குறித்து முன்னாள் வீரர் அனில் கும்ப்ளே கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி முற்றிலும் சரணடைந்ததாக அவர் சாடினார்.
"நான்கு இன்னிங்ஸ்களில் அதிகபட்சமாக 83.5 ஓவர்கள் மட்டுமே பேட் செய்தது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு மாறுபட்ட மனநிலை தேவை," என்று கும்ப்ளே வலியுறுத்தினார்.
மேலும், அணியின் அடிக்கடி மாறும் வீரர் தேர்வு கொள்கைகளையும் அவர் விமர்சித்தார். "இத்தனை ஆல்ரவுண்டர்கள், இத்தனை மாற்றங்கள் இருக்க கூடாது. ஓரிரு அனுபவமிக்க வீரர்களும், மீதமுள்ள அனைவரும் தங்கள் இடத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பவர்களும் இருக்க முடியாது," என்று கும்ப்ளே கூறினார்.
அடுத்த டெஸ்ட் 2026 ஆகஸ்டில் இருப்பதால், இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பது குறித்து ஆரோக்கியமான விவாதம் தேவை என்றும், வீரர்கள் இந்த மோசமான தோல்வியை மறக்க கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.