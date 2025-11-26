முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியல்: மோசமான தோல்வியால் பாகிஸ்தானுக்கு கீழே போன இந்தியா..!

Advertiesment
இந்தியா vs தென்னாப்பிரிக்கா

Mahendran

, புதன், 26 நவம்பர் 2025 (14:51 IST)
இரண்டு முறை உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்ற இந்திய அணி, தென்னாப்பிரிக்காவிடம் 0-2 என்ற கணக்கில் ஒயிட்வாஷ் ஆகி, வரலாற்று தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. 25 ஆண்டுகளில் தென்னாப்பிரிக்கா இந்திய மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை வெல்வது இதுவே முதல் முறை.
 
கௌஹாத்தியில் நடந்த இறுதி போட்டியில், இந்தியா இரண்டு இன்னிங்ஸ்களிலும் முறையே 201 மற்றும் 140 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துச் சுருண்டது. தென்னாப்பிரிக்கா 749 ரன்கள் குவித்த நிலையில், இந்தியா 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்து, ரன்கள் அடிப்படையில் தனது மிக மோசமான தோல்வியைப் பதிவு செய்தது.
 
இந்த வெற்றியின் மூலம் தென்னாப்பிரிக்கா அணி, 75.00 PCT உடன் WTC புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. ஆனால், ஒன்பது போட்டிகளில் நான்கில் தோல்வியடைந்த இந்தியா, 48.15 PCT உடன் புள்ளிப் பட்டியலில் இலங்கை மற்றும் பாகிஸ்தானுக்குப் பின்னால் 5வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்திய கிரிக்கெட்தான் முக்கியம், நான் முக்கியமில்லை.. தனது எதிர்காலம் குறித்த கேள்விக்கு காம்பீர் பதில்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos