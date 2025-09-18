முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






படிக்கட்டுகளில் ஏறி இறங்க சிரமப்படும் உசேன் போல்ட். உலக சாதனை படைத்தவருக்கு இப்படி ஒரு நிலையா?

Advertiesment
உசேன் போல்ட்

Siva

, வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (16:52 IST)
ஒலிம்பிக் தடகள போட்டிகளில் மின்னல் வேக மனிதன் என்று அழைக்கப்பட்ட உசேன் போல்ட், தான் செய்த சாதனைகள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார். 100 மீட்டர் ஓட்டத்தில் 9.58 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து சாதனை படைத்த இவர், ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் மட்டும் எட்டு தங்க பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.
 
சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில், விளையாட்டு வாழ்க்கைக்கு பிறகு தனது உடல்நிலை குறித்து அவர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். "இளமையாக இருந்தபோது வேகமாக ஓடுவது எனக்கு பிரச்சினையாக தெரியவில்லை. ஆனால் இப்போது படிக்கட்டுகளைக்கூட ஏறி இறங்குவது சிரமமாக உள்ளது" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
 
2017-ஆம் ஆண்டு விளையாட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, தனது வாழ்க்கை முறை முழுவதுமாக மாறிவிட்டதாகவும், அதுவே இந்த உடல்நல குறைபாட்டுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்றும் உசேன் போல்ட் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஆசியக் கோப்பை: மீண்டும் இந்தியா பாகிஸ்தான் போட்டி… தேதி அறிவிப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos