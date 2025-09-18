முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப்: நீரஜ் சோப்ரா தங்கம் வெல்வாரா? இன்று இறுதிப்போட்டி..!

நீரஜ் சோப்ரா

Siva

, வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (07:45 IST)
ஜப்பானின் டோக்கியோவில் நடைபெற்று வரும் உலக தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் நீரஜ் சோப்ரா, ஈட்டி எறிதல் பிரிவின் இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளார்.
 
இந்தியாவின் 'தங்க மகன்' என போற்றப்படும் நீரஜ் சோப்ரா, தனது முதல் தகுதிச்சுற்று முயற்சியிலேயே 84.85 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டியை எறிந்து அசத்தினார். இதன் மூலம், இறுதிப்போட்டிக்கு எளிதாக தகுதி பெற்றார்.
 
இந்திய நேரப்படி இன்று அதாவது செப்டம்பர் 18 அன்று மாலை 4:00 மணியளவில் ஈட்டி எறிதலுக்கான இறுதிப்போட்டி நடைபெறவுள்ளது. ஒலிம்பிக் சாம்பியனான நீரஜ் சோப்ரா, இந்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் தங்கம் வெல்வார் என இந்திய ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
 
