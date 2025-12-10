முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100 விக்கெட்டுகள் எடுத்த முதல் இந்திய வீரர்.. பும்ராவுக்கு குவியும் வாழ்த்துக்கள்..!

Advertiesment
ஜஸ்பிரித் பும்ரா

Siva

, புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (08:59 IST)
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட் போட்டி, ஒருநாள் போட்டி மற்றும் டி20 என மூன்று ஃபார்மட்டுகளிலும் 100-க்கும் அதிகமாக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை பிரபல பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா பெற்றுள்ளார்.
 
நேற்றைய போட்டியின் மூலம் டி20 போட்டிகளில் 101 விக்கெட்டுகளை எடுத்த அவர், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 149 விக்கெட்டுகளையும், டெஸ்ட் போட்டிகளில் 234 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார்.
 
டி20 கிரிக்கெட் போட்டியை பொருத்தவரை, இந்தியாவில் 100 விக்கெட்டுகளை எடுத்த முதல் வீரர் என்ற பெருமை அர்ஷ்தீப் சிங் என்பவருக்கு உள்ள நிலையில், 100 விக்கெட்டுகளுக்கு மேல் எடுத்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் பும்ரா பெற்றுள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தென்னாபிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி.. 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos