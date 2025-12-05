முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சச்சின் படைக்காத 3 டெஸ்ட் சாதனைகள்: ஜோ ரூட் முறியடித்தது எப்படி?

Advertiesment
ஜோரூட்

Mahendran

, வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (10:51 IST)
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்த சச்சின் டெண்டுல்கரின் உலக சாதனையை ஜோ ரூட் முறியடிப்பாரா என்ற விவாதம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது. 34 வயதான ரூட், தனது 160 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட வாழ்க்கையில், சச்சின் டெண்டுல்கரால் எட்ட முடியாத மூன்று குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.
 
1. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் சச்சின் டெண்டுல்கர் தொடர்ந்து 10 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 50 அல்லது அதற்கும் அதிகமான ரன்களை எடுத்தார். ஆனால், ஜோ ரூட் அதை தாண்டி சென்று, தொடர்ந்து 12 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 50+ ரன்கள் குவித்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார் 
 
2. சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது டெஸ்ட் வாழ்க்கையில் 51 சதங்கள் அடித்தாலும், ஒரு டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டு இன்னிங்ஸ்களிலும் சதம் அடிக்கும் அரிய சாதனையை ஒருபோதும் செய்ததில்லை. ஆனால், ஜோ ரூட் இந்த சிறப்பான சாதனையை ஆகஸ்ட் 2024 இல் இலங்கை அணிக்கு எதிராக லார்ட்ஸில் நிகழ்த்தினார்
 
3. சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது 200 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 115 கேட்சுகள் மட்டுமே பிடித்திருந்தார். ஆனால், ஜோ ரூட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிக கேட்சுகள் பிடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் (213 கேட்சுகள்) தற்போது முன்னணியில் உள்ளார். இந்த சாதனை உடனடியாக முறியடிக்கப்படுவது கடினம்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரோஹித் ஷர்மா, விராட் கோலியை வைத்து குழப்பம் செய்யாதீர்கள்: ரவி சாஸ்திரி கண்டனம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos