முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கோலி, ருத்ராஜ் சதம்.. கே.எல்.ராகுல் அரைசதம்.. 350 ரன்களை தாண்டிய இலக்கு..!

Advertiesment
விராட் கோலி

Mahendran

, புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (18:52 IST)
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே தற்போது நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி மிக அபாரமாக விளையாடி 358 ரன்கள் குவித்து அசத்தியுள்ளது.
 
இந்திய அணியில் விராட் கோலி 102 ரன்களும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 105 ரன்களும் எடுத்து சதம் அடித்தனர். கேப்டன் கே.எல். ராகுல் அதிரடியாக 66 ரன்கள் எடுத்தார். இதனை அடுத்து, இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 358 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
 
இந்த நிலையில், 359 ரன்கள் என்ற மிகப்பெரிய இலக்கை நோக்கி தற்போது தென்னாப்பிரிக்கா அணி விளையாடி வருகிறது.தொடக்க ஆட்டக்காரர்களில் ஒருவரான குவின்டன் டி காக் 8 ரன்களில் அவுட் ஆன நிலையில், மார்க்ரம் மற்றும் கேப்டன் பவுமா ஆகிய இருவரும் தற்போது களத்தில் உள்ளனர்.
 
இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றால், தொடர்ச்சியாக இரண்டு போட்டிகளில் வென்று தொடரை கைப்பற்றும் பெருமையை பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ருத்ராஜ் அபார சதம்.. சதத்தை நெருங்கிய விராத் கோலி.. இந்தியாவின் ஸ்கோர் எவ்வளவு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos