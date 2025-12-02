முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தொடரும் விராத் கோலி - கெளதம் கம்பீர் மோதல்.. இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு என எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
Virat Kohli

Siva

, செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (10:45 IST)
இந்திய கிரிக்கெட்டின் நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் விராட் கோலிக்கும், தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீருக்கும் இடையிலான நீண்ட கால மோதல், தற்போது தனிப்பட்ட தாக்குதலாக மாறியுள்ளது. தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற கம்பீர், சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்களின் ஒரு பிரிவினரிடமிருந்து அதிகப்படியான தனிப்பட்ட வெறுப்பு பேச்சுக்களையும் வசைபாடல்களையும் எதிர்கொள்வதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
ஒரு தலைமை பயிற்சியாளருக்கு இழைக்கப்படும் இந்த அவமதிப்பு குறித்து பி.சி.சி.ஐ. கவலை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஒருநாள் அணியில் கம்பீருக்கும் மூத்த வீரர்களான கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவுக்கும் இடையிலான உறவு சிக்கலாக காணப்படுவதாகவும், இது டிரஸ்ஸிங் ரூமில் அமைதியற்ற சூழலை உருவாக்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.  
 
கம்பீர் பொதுவெளியில் கோலிக்கு தொழில்முறை மரியாதையை வழங்கிய போதிலும், அணியின் வெற்றிக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறார். இந்த தொடர்ச்சியான மோதலும், ஊடக கவனமும் இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கே பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று அஞ்சப்படுகிறது. 
 
இந்த இருவரும் தற்போதைய ஆட்டத்தை தொடர்ந்தால், 2027 உலகக்கோப்பை போன்ற பெரிய தொடர்களில் இவர்களின் பங்களிப்பு அவசியம். எனவே, இந்த மோதல் முழு கிரிக்கெட் அமைப்பையும் சேதப்படுத்துவதற்கு முன்பு நிறுத்தப்பட வேண்டியது அவசர தேவையாக உள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு ஓப்பனிங் வாய்ப்பு கொடுங்கள்: ஆகாஷ் சோப்ரா பரிந்துரை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos