ஆசிய கோப்பையை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணி: பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரரின் தந்தை வாழ்த்து..!

இந்திய கிரிக்கெட் அணி

Siva

, திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (14:06 IST)
ஆசிய கோப்பை வென்ற இந்திய கிரிக்கெட் அணிக்கு பஹல்காம் தாக்குதலில் உயிரிழந்த வீரர் வினய் நார்வாலின் தந்தை ராஜேஷ் நார்வால் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.  இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் மற்றும் அணி வீரர்கள் தங்கள் வெற்றி பரிசை ராணுவ வீரர்களுக்கும் தாக்குதல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அர்ப்பணித்ததற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார்.
 
இந்த தொடர் முழுவதும் பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்காமல் இருந்தது, மற்றும் பாகிஸ்தான் அதிகாரிகளிடமிருந்து கோப்பையை ஏற்க மறுத்தது போன்ற இந்திய வீரர்களின் தேசபக்தி நடவடிக்கைகளை பாராட்டினார். இந்த செயல்களை சில அரசியல்வாதிகள் "நாடகம்" என்று விமர்சித்தது குறித்து, தேசபக்தி அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று ராஜேஷ் நார்வால் பதிலளித்தார். மேலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் "ஆபரேஷன் சிந்துர்" குறித்த கருத்துக்களுக்கும் அவர் தனது ஆதரவை வெளிப்படுத்தினார்.
 
இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தங்கள் வெற்றியின் மூலம் தேசபக்தியை வெளிப்படுத்திய விதம், வீரர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஒரு பெரிய ஆறுதலை அளித்துள்ளதாக ராஜேஷ் நார்வால் குறிப்பிட்டார். இந்த செயல், வீரர்கள் தங்கள் கடமையை செய்வதற்கு அப்பால், தேசத்தின் உணர்வுகளை பிரதிபலிப்பதாக அவர் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva
 

