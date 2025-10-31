முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழக பாதையில் செல்லும் 10 எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்.. முழு விவரங்கள்..!

ரயில்சேவை

Siva

, வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (17:55 IST)
தண்டவாளப் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, நவம்பர் மாதத்தில் மதுரை - சென்னை எழும்பூர் தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் உட்படத் தென்மாவட்டங்களில் இயக்கப்படும் 10 விரைவு ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
 
இதுகுறித்துத் தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் 10 முக்கிய அம்சங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
 
கோவை - நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸ்: இந்த ரயில் நவம்பர் 1, 6, 8, 11, 13, 15 ஆகிய தேதிகளில் திருமங்கலம், மதுரை, கொடைக்கானல் ரோடு, திண்டுக்கல் நிலையங்களைத் தவிர்த்து செல்லும்.
 
மயிலாடுதுறை - செங்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நவம்பர் 1, 9, 11, 15 ஆகிய தேதிகளில் திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை நிலையங்களுக்கு செல்லாது.
 
 நாகர்கோவில் - காச்சிகுடா எக்ஸ்பிரஸ் (நவ. 1, 8, 15) மற்றும் குஜராத் - ராமேசுவரம் எக்ஸ்பிரஸ் (நவ. 4, 11) ஆகியவை மாற்றுப்பாதையில் செல்வதால், இவை மதுரை மற்றும் திண்டுக்கலை தவிர்க்கும்.
 
நாகர்கோவில் - மும்பை சி.எஸ்.டி. ரயில் நவம்பர் 11 அன்று மட்டும் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டு, மதுரை மற்றும் திண்டுக்கல் நிலையங்களை அடையாது.
 
குருவாயூர் - சென்னை எழும்பூர் இரவு 11.15 மணி ரயில் நவம்பர் 10 அன்று மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும்போது, மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் ரோடு, திண்டுக்கல் நிலையங்களைத் தவிர்க்கும்.
 
பனாரஸ் - கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நவம்பர் 9 அன்று மட்டும் மாற்றுப்பாதையில் செல்வதால், திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரையில் நிற்காது.
 
மதுரை - சென்னை எழும்பூர் தேஜஸ் விரைவு எக்ஸ்பிரஸ் நவம்பர் 1, 8, 11, 15 ஆகிய தேதிகளில் அதன் வழக்கமான நேரத்தில் இருந்து 45 நிமிடங்கள் தாமதமாகப் புறப்பட்டுச் செல்லும்.
 
 
Edited by Siva

