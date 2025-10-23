முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கூட்டணி கட்சிகளின் செய்தியாளர் சந்திப்பு.. ஆனால் தேஜஸ்வி படம் மட்டும்.. பாஜக கிண்டல்..!

Advertiesment
தேஜஸ்வி யாதவ்

Mahendran

, வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (12:31 IST)
'மகாகத்பந்தன்' தலைவர்களின் கூட்டுக் கூட்டத்திற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பதாகையில், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவின் புகைப்படம் மட்டும் பிரதானமாக இடம்பெற்றிருந்தது, பாஜக-வின் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளது.
 
இந்தியா கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பிறகு, தேஜஸ்வி யாதவை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டதாகவும், இதற்காக லாலு பிரசாத் யாதவுடன் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பேசியதாகவும் தகவல் வெளியானது. இந்த முடிவை இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
ஆனால், "கூட்டணியின் கூட்டம் என்றால் ஒருவரின் படம் மட்டும் ஏன்?" என்று கேள்வி எழுப்பி, பாஜக கிண்டல் செய்துள்ளது. தேஜஸ்வி படத்தை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தியது, கூட்டணியில் உள்ள பிற கட்சிகள் புறக்கணிக்கப்படுவதையும், இந்த கூட்டணிக்குள் ஒற்றுமை இல்லை என்பதையும் காட்டுவதாக பாஜக குற்றம் சாட்டியுள்ளது. தேஜஸ்வி குழப்பம் இல்லை என்று கூறியிருந்தாலும், இந்த காட்சி சர்ச்சையை அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மலேசியா மாநாட்டில் மோடி கலந்து கொள்ளாததற்கு இதுதான் காரணம்: காங்கிரஸ் விமர்சனம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos