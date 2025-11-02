முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






SIR நடைமுறை குறித்த தெளிவு உதயநிதிக்கே இல்லை: தமிழிசை செளந்திரராஜன்

Advertiesment
வாக்காளர் சிறப்புத் திருத்தம்

Siva

, ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025 (14:07 IST)
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் (SIR) நடைமுறை குறித்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவறாக பேசியிருப்பதாக, பாஜக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
SIR-இன் உண்மையான நோக்கம் புதிய வாக்காளர்களைச் சேர்த்தல், இறந்தவர் பெயர்களை நீக்குதல் மற்றும் இரட்டை வாக்குகளை அகற்றுதல் மட்டுமே. ஆனால் உதயநிதி, 'Revision' என்பதற்குப் பதிலாக 'Registration' என கூறியிருப்பது, அவருக்கு இந்த நடைமுறை குறித்த தெளிவு இல்லை என்பதை காட்டுவதாக தமிழிசை சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தவறான வாக்காளர் முறைகேடுகளால் வெற்றிபெறும் திமுக, இந்த தீவிர திருத்தம், அவர்களால் சேர்க்கப்பட்ட போலி வாக்காளர்களை நீக்கிவிடும் என்ற பயத்தில் எதிர்க்கிறது," என்று தமிழிசை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். மேலும், திமுகவின் அனைத்து கட்சிக் கூட்டம் வெறும் அரசியல் நாடகம் என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
 
SIR நடைமுறை நவம்பர் 4ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி, பிப்ரவரி 7, 2026 அன்று இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நள்ளிரவில் நடந்த போதை விருந்து.. சுற்றி வளைத்த போலீசார்.. 35 இளம்பெண்கள் உள்பட 115 பேர் கைது..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos