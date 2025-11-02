முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நள்ளிரவில் நடந்த போதை விருந்து.. சுற்றி வளைத்த போலீசார்.. 35 இளம்பெண்கள் உள்பட 115 பேர் கைது..!

Advertiesment
Night party

Siva

, ஞாயிறு, 2 நவம்பர் 2025 (12:17 IST)
பெங்களூருவுக்கு அருகில் உள்ள இராமநகர் மாவட்டம் கக்கலிபுராவில் உள்ள ஒரு ரெசார்ட்டில், நேற்று அதிகாலை காவல்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில், இரவு முழுவதும் நடைபெற்ற 'ரேவ் பார்ட்டி' வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
 
இந்த போதை விருந்தில் கலந்துகொண்ட 115 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 35 இளம்பெண்கள் மற்றும் 3 சிறார்கள் அடங்குவர். இவர்கள் அனைவரும் பெங்களூருவை சேர்ந்தவர்கள்.
 
கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் மது அருந்தி போதையில் இருந்தது மருத்துவ பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், ரெசார்ட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் கஞ்சா மற்றும் ஊசிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
 
போதைப்பொருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதா என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார். கைது செய்யப்பட்ட அனைவருக்கும் மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வாக்காளர் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம்.. தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை
Home
Explore
Shorts
Photos
Videos