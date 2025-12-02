முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செங்கோட்டையன் - திருநாவுக்கரசர் சந்திப்பு: தவெகவில் இன்னொரு ஆளுமையா?

Advertiesment
Sengottaiyan

Siva

, செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (14:26 IST)
அதிமுகவில் இருந்து விலகி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த செங்கோட்டையன், ஈரோட்டில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திருநாவுக்கரசர் அவர்களை சந்தித்துப் பேசியது அரசியல் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் நம்பிக்கைக்குரிய நபராக இருந்த திருநாவுக்கரசரை செங்கோட்டையன் சந்தித்தது எதற்காக என்ற கேள்வி பலரிடம் எழுந்துள்ளது.
 
இந்தச் சந்திப்பின்போது தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து செங்கோட்டையன், திருநாவுக்கரசரிடம் பேசியிருக்கலாம் என்றும், தமிழக அரசியலில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் இந்த முயற்சிக்கு திருநாவுக்கரசர் மூலம் காய் நகர்த்தப்பட்டதாகவும் ஊடகங்களில் யூகங்கள் வேகமாக பரவின. மேலும் திருநாவுக்கரசர், தவெகவில் இணைய செங்கோட்டையன் கோரிக்கை விடுத்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
 
எனினும், இந்த செய்திகளுக்குத் திருநாவுக்கரசர் மறுப்பு தெரிவித்தார். "நாங்கள் சந்தித்துப் பேசியது உண்மைதான். ஆனால், கூட்டணி அல்லது பெரிய அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து பேசவில்லை. நலம் விசாரித்துக் கொண்டோம். இதை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை," என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
 
ஆனாலும், இவ்வளவு பெரிய அரசியல் ஆளுமைகளின் சந்திப்பில் அரசியல் பேசப்படாமல் இருக்குமா என்ற விவாதம் தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நாளை திருவண்ணாமலையில் கார்த்திகை தீபம்.. இன்று மஞ்சள் எச்சரிக்கை..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos