முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செங்கோட்டையனின் தவெக வருகை ஒரு 'டிரெண்ட் செட்டர்! இனி களம் திமுக - தவெக தான்..!

Advertiesment
sengottaiyan

Siva

, வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (12:18 IST)
தமிழ்நாட்டு அரசியல் அரங்கில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல் ஆளுமையுமான செங்கோட்டையன் சமீபத்தில் த.வெ.க.வில் இணைந்திருப்பது, விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசத்திற்கு வலிமை சேர்க்கும் முதல் அதிகாரப்பூர்வ நகர்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த இணைவு, விஜய்யின் சமூக அங்கீகாரத்தை உறுதிப்படுத்துவதுடன், த.வெ.க.வின் அமைப்பு கட்டமைப்பு மற்றும் தேர்தல் உத்திகளை வலுப்படுத்தும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். செங்கோட்டையனின் வருகை, தமிழக அரசியல் போக்கையே மாற்றும் 'டிரெண்ட் செட்டர்' ஆக அமையலாம்.
 
அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க. போன்ற கட்சிகளில் முக்கியத்துவம் பெறாத தலைவர்கள் மற்றும் ஓ.பி.எஸ்., டி.டி.வி. தினகரன் போன்ற அரசியல் சக்திகள், மாற்றுக்களம் தேடி த.வெ.க.வில் இணைய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
விஜய், விமர்சனங்களை தவிர்த்து, நம்பிக்கை அரசியலை முன்னிறுத்துகிறார். அவரது ஒவ்வொரு நகர்வும் எதிர்பாராத அதிரடி திருப்பமாக இருப்பதால், இத்தகைய தனித்துவமான அணுகுமுறை, அவருக்கு அபரிமிதமான மக்கள் செல்வாக்கைப் பெற்றுத் தருவதுடன், தமிழக அரசியல் களத்தை மறுவரையறை செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இனி தமிழ்நாட்டு அரசியல் களம் திமுக - தவெக என மாறும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உரம் வாங்க 2 நாட்கள் வரிசையில் நின்ற பெண் உயிரிழப்பு.. இப்படியும் ஒரு ஆட்சியா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos