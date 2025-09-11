முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாமக விதிகளின்படி அன்புமணியை ராமதாஸ் நீக்க முடியாது: வழக்கறிஞர் பாலு

பாமக

Mahendran

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (13:03 IST)
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸை கட்சியில் இருந்து நீக்கியதாக அறிவித்த நிலையில், பாமக செய்தி தொடர்பாளர் மற்றும் வழக்கறிஞரான கே. பாலு, ராமதாஸின் இந்த அறிவிப்பு செல்லாது என தெரிவித்துள்ளார். இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பாமக விதிகளின்படி, டாக்டர் ராமதாஸின் நீக்க அறிவிப்பு செல்லாது என்று பாலு கூறினார். தேர்தல் ஆணையத்தின் ஆவணங்களில், பாமகவின் தலைவர் என்ற பெயரில் அன்புமணி ராமதாஸ் பெயரே உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
ராமதாஸ் கட்சியின் நிறுவனராக தொடர்ந்து இருக்கலாம். அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால், அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை அன்புமணியின் தலைவர் பதவி நீடிக்கிறது. எனவே, அவரை யாராலும் நீக்க முடியாது என்றும் பாலு திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
 
மேலும் அன்புமணி ராமதாஸ், எதிர்க்கட்சி என்ற பணியை மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக செய்து வருவதாக பாலு பாராட்டினார். இந்த கருத்து, கட்சிக்குள் நிலவும் பிளவுகளை மேலும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
 
மொத்தத்தில், பாலுவின் கருத்துகள், ராமதாஸ் தனது மகன் மீது எடுத்த நடவடிக்கை, கட்சி விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை தெளிவாக கூறுகிறது.
 
