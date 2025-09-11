முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஜிஎஸ்டி சீரமைப்பால் பால் விலை குறையுமா? அமும் நிர்வாகம் முக்கிய அறிவிப்பு..!

Advertiesment
ஜிஎஸ்டி

Siva

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (12:36 IST)
ஜிஎஸ்டி 2.0 மறுசீரமைப்பு காரணமாக, பாக்கெட் செய்யப்பட்ட பால் விலை குறையும் என்று பரவிய வதந்திகளுக்கு, அமுல் நிறுவனம் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. செப்டம்பர் 22-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய ஜிஎஸ்டி மாற்றங்களால் பாக்கெட் செய்யப்பட்ட பால் விலையில் எந்தவித மாற்றமும் இருக்காது என்று அமுல் நிறுவனம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.
 
இதுகுறித்து அமும் நிறுவனம் கூறியபோது, "பாக்கெட் செய்யப்பட்ட பால் விற்பனையில் ஏற்கெனவே பூஜ்ஜியம் சதவீத ஜிஎஸ்டி அமலில் உள்ளது. எனவே, புதிய ஜிஎஸ்டி மாற்றங்கள் பாக்கெட் பாலின் விலையை பாதிக்காது" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
 
இருப்பினும், புதிய ஜிஎஸ்டி கட்டமைப்புக்கு கீழ், நீண்ட ஆயுள் கொண்ட அல்ட்ரா-உயர் வெப்பநிலை பாலுக்கான ஜிஎஸ்டி விகிதம் 5 சதவீதத்தில் இருந்து பூஜ்யமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, அந்த வகை பாலின் விலை மட்டும் குறைய வாய்ப்புள்ளது என்று அமும் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நடனக்கலைஞருடன் கள்ளக்காதல்.. பிரபல தொழிலதிபர் துப்பாக்கியால் சுட்டு தற்கொலை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos