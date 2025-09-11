களையை நீக்கிவிட்டோம், இனி பாமகவில் பிரச்சனை இருக்காது: ராமதாஸ் அதிரடி விளக்கம்

பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ், தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதற்கான காரணங்களை வெளிப்படையாக விளக்கினார். இந்த முடிவு பாமகவுக்கு ஒரு பின்னடைவு அல்ல என்றும், மாறாக அது கட்சியின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
அன்புமணி ராமதாஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர், பாமகவுக்குள்ளேயே ஒரு தனி கட்சி போல செயல்பட்டதாக ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டினார். பாமகவில் இருந்துகொண்டே தனி அணியாக செயல்படுவது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை அன்புமணி ஏற்படுத்தியதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அன்புமணியை பல தரப்பினர் சந்தித்து, கட்சியின் நலனுக்காக அறிவுரைகள் கூறியுள்ளனர். ஆனால், அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் இல்லை. அவரது இந்த செயல்பாடு, பாமகவின் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்துவதாக ராமதாஸ் உணர்ந்துள்ளார்.
அன்புமணி நீக்கப்பட்டது பாமகவுக்கு பின்னடைவு கிடையாது. களையை நீக்கிவிட்டோம்," என்று டாக்டர் ராமதாஸ் தனது முடிவை நியாயப்படுத்தினார். பாமகவின் எதிர்கால வளர்ச்சி மட்டுமே தனக்கு முக்கியம் என்பதை கருத்தில் கொண்டே இந்த கடுமையான முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.